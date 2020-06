Pikine : Les délégués de quartier réclament de nouveaux cimetières.

Plus de 700 délégués de quartier des 16 communes de Pikine sont montés au créneau pour réclamer de nouveaux cimetières. En effet, le seul cimetière que compte le département est plein et certains morts sont obligés de partager un même tombe. Inquiets de cette situation, ils exigent du chef de l'État la matérialisation de la promesse des 10ha de la forêt de Mbao pour y construire de nouveaux cimetières. Ces délégués de quartier en appellent à la compréhension du président de la République et à la diligence du maire Abdoulaye Timbo.