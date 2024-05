CRD pèlerinage de Popenguine 2024 : le comité, l’État et les privés ont passé en revue tous les besoins et demandes

Pour sa part, le comité national du pèlerinage de popenguine se réjouit de la préparation du pèlerinage et assure qu’à travers leur comité le suivi sera assuré afin que les engagements pris par les services de l’État et des privés soient respectés.

La 136 ème édition du pèlerinage marial de Popenguine aura lieu du 18 au 20 juin 2024. À cet effet, une réunion préparatoire (Comité Régional de Développement, CRD) s’est tenue ce 13 mai 2024 sous la présidence du ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine.En effet, ce CRD était une occasion pour le comité d’organisation du pèlerinage dirigé par l’abbé Sébastien Mamadou Diouf, les services de l'État et le ministre de l'Intérieur de passer en revue les demandes et besoins du comité et d’ajuster les points pour la bonne tenue de cet événement majeur des catholiques du Sénégal.Ainsi, à la suite de l’exposé des besoins pour la 136e édition dupèlerinage de Popenguine, des questions cruciales telles que la sécurité, l’assainissement, l’eau, l’électricité, la télécommunication ont été abordées avec les différents services de l'État ainsi que les privés. La question de l’eau a été un point essentiel lors des échanges.À cet effet, l’ensemble des services de l’État et des privés ont pris l’engagement de mettre tout en œuvre pour un pèlerinage marial réussi.Dans sa prise de parole, le ministre de l'intérieur a rappelé les dispositions des services de l'État en coordination avec le comité régional de développement les instructions qui seront appliquées pour une bonne organisation de la 136e édition du pèlerinage Popenguine. « Je rappelle que le président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, renouvellent leur engagement envers l'Église catholique pour l’organisation du pèlerinage, et le gouvernement prendra toutes les dispositions pour une réussite totale », assure le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine.