Golf Sud : Khadija Mahécor Diouf met fin à l’occupation anarchique et rétablit l’ordre devant les habitats.

Une opération de désencombrement et de nettoiement dans la commune de Golf Sud, a démarré, ce lundi 13 mai vers les coups de 21 heures, à l’initiative de la maire Khadija Mahécor Diouf, de l’actuel Directeur Général du cadre de vie, Mr Alioune Badara Ly ainsi que du sous-préfet de la commune de Sahm Notaire, Mr Cheikh Ngningue, a constaté Dakaractu.

Cette opération, dont le coup d’envoi a été donné depuis les alentours du Rond-Point Case Ba, se poursuivra sur une durée de deux semaines, allant du 13 au 26 mai 2024.

« Cette initiative fait partie des activités de l’année du cadre de vie que l’on a récemment lancée. Depuis presque deux ans, on a constaté des tenants de cantines, de gargotes et autres commerçants qui dictent leur loi avec une occupation irrégulière de la voie, certains sont même allés jusqu’à s’engueuler avec des propriétaires de maison », assure la maire.

Selon elle, il est aujourd’hui de son devoir de régler la situation avant que l’irréparable ne se produise.

« Cette opération qui consiste à ‘’enlever, à l’aide de moyens lourds et du petit matériel, les épaves de voitures et tout ce qui encombre la voie publique’’, va soulager non seulement les habitants, mais surtout les piétons dont les élèves », explique la maire.

Cet engagement a été salué par le sous-préfet de Sahm Notaire qui souligne que cette opération vient à son heure. « Plus de 90% des plaintes que je reçois viennent de la population, qui s’acharner contre des commerçants, marchands, mécaniciens entre autres qui envahissent leur devanture de maisons par des installations de toutes sortes », déplore-t-il.