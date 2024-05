Entretien du forage de Terme Nord : la Sen'eau annonce une coupure à la cité Tobago, Cité Mourtada, cité Horizon et Ouest Foire.

La Sen'eau informe ses clients une perturbation de la distribution d'eau dans les zones de la cité Tobago, Cité Mourtada, cité Horizon et Ouest Foire à cause d'une baisse importante de débit observée sur le forage de Terme Nord. À cet effet, des travaux d'entretien curatif de l'ouvrage sont prévus ce mardi 14 mai 2024 à partir de 08 heures.



Dans un communiqué transmis à Dakaractu, la Sen'eau précise que cette intervention va entraîner des perturbations du service de distribution d'eau potable dans les localités ci-haut listées. La même source renseigne que la distribution reviendra progressivement à la normale dès la fin des travaux prévue le même jour dans la soirée.



S'agissant de la distribution d'eau, un dispositif de camions-citernes sera déployé pour soulager les zones les plus impactées.



Aïda Ndiaye Fall