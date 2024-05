Violation du droit d’auteur : Bouba Ndour fera face à Bril Fight4 le 1er juillet prochain

L’affaire opposant Bouba Ndour à Djibril Mbaye Fall alias «Bril» et Cie, n’a pas été épargnée. Elle a été renvoyée jusqu’au 1er juillet pour retour de citation, renseigne Walf Quotidien de ce jour. En première instance, la Tfm et Bouba Ndour avaient été solidairement condamnés à payer 10 millions de francs Cfa au rappeur pour réparation des dommages. Ce dernier avait réclamé 100 millions frs Cfa. Bouba Ndour a été également condamné à une peine de prison de trois mois, assortis du sursis en plus d’une amende d’un million de francs Cfa.



Dans cette affaire, Bril accuse ces derniers d’avoir, sans son autorisation, utilisé un extrait de sa chanson « Sama Beug-Beug » dans la série « Taille fine » sans son autorisation...