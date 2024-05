Passation service ONAS : Mamadou Mamour Diallo liste ses réalisations en 18 mois

Le nouveau directeur de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Cheikh Dieng, a pris service ce lundi 13 mai 2024. Son successeur, Mamadou Mamour Diallo a fait le bilan de son magistère à la tête de l’office.





« Qui ne se rappelle pas des inondations de 2022 de la Zone de Captage, de la Cité Belle Vue, des Unités 7 et 15 des Parcelles Assainies, du Centre de Santé Philippe Maguilène Senghor, de la Cité Diounkhop? La gestion par anticipation des inondations et les moyens déployés ont permis le non déclenchement du Plan Orsec », cite-t-il.





Ainsi après 18 mois à la tête de l’office, l’inspecteur des impôts et domaines note que cela a été un combat difficile. « Mais nous avons signé l’accord d’établissement. Je crois que les travailleurs ne peuvent pas être performants, s’ils sont confrontés à une certaine contradiction. »





« Le Projet d’extension et de Modernisation de la station de Cambérène est à un taux d’exécution de 99 %. Lorsque nous avions pris service, le Projet de dépollution de la Baie de Hann était dans un état de balbutiement. Aujourd’hui, si vous faites une visite de chantier, vous allez vous rendre compte que la construction des infrastructures à Mbao avance. Lorsque nous sommes arrivés, le Projet des dix Villes était à l’arrêt, nous avons pu trouver une rallonge de 22 milliards de Francs CFA pour le relancer en février 2023 », conclut-il.