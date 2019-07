Petite enfance : Vers la mise en place d'un écosystème de synergie des interventions

L'Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (Anpectp) dans sa dynamique de promouvoir une meilleure prise en charge de la petite enfance, a tenu ce jeudi, un atelier de réflexion et de partage sur les stratégies de mise en œuvre des bonnes pratiques familiales (Bpf). L'objectif consiste à améliorer la prise en charge de la petite enfance par la promotion des bonnes pratiques familiales essentielles.



Selon Thérèse Faye Diouf, qui présidait la cérémonie d'ouverture de l'atelier, "l’un des objectifs majeurs de la Politique Nationale de Développement Intégré de la Petite Enfance (PNDIPE) consiste à assurer à tout enfant sénégalais, de la naissance à l’âge de 6 ans, une prise en charge holistique et intégrée par la satisfaction totale de ses besoins fondamentaux".



"Pour y parvenir, ajoute-t-elle, il faut un ensemble d’actions pluridisciplinaires et multi sectorielles pour garantir le bien-être et le développement harmonieux des jeunes enfants. Dès lors, je puis affirmer que la prise en charge de la petite enfance nécessite la mise en place d’un écosystème favorisant la synergie des interventions pour réaliser la deuxième directive édictée par le Président de la République, Monsieur Macky Sall, consistant à « généraliser de la prise en charge de la petite enfance», explique t-elle.