« Persécution » sur le ministre de la Justice : PDF interpelle l’UMS

La préservation des acquis de la justice doit être une nécessité pour le gouvernement du Sénégal. En effet, lors d'un point de presse au lendemain de la plénière sur les questions d’actualité au gouvernement, le député non inscrit, Papa Djibril Fall, s’est également prononcé sur la justice. « Nous avons tous combattu l’injustice qui a été constatée lors du régime précédent. Cet acharnement sur la justice du Sénégal pour qu’elle se précipite sur les dossiers. Nous dénonçons cette persécution faite sur le ministre de la Justice. Et pour cela, nous interpellons l’Union des magistrats du Sénégal (UMS) », a déclaré le jeune député, qui a également critiqué le Premier ministre : « C’est comme s’il était le président du Conseil supérieur de la magistrature », a-t-il regretté.



PDF rappelle qu’il y a eu des promesses sur la justice et que le Sénégal ne mérite pas ce qui est en train de se passer, notamment « cet exécutif qui veut s’immiscer dans les affaires du judiciaire ».