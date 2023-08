Perception « négative » de la justice par les citoyens : « C’est un phénomène universel » (IMF, Ministre de la justice)

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a répondu à la question qui concerne la perception des sénégalais de la justice. Ismaïla Madior Fall indique que même dans les pays de grande démocratie, il y a des critiques, une sorte d’insatisfaction venant des citoyens. Il est vrai que l’on peut trouver les procédures parfois complexes, lentes même, mais « les enquêtes ou baromètres pour mesurer le taux d’insatisfaction des citoyens est très élevé. « C’est un phénomène universel, cela se passe dans tous les pays du monde », rappelle Ismaïla Madior Fall.



Aussi, renchérit le ministre, les gens fréquentent constamment les structures hospitalières et judicaires. Ce qui prouve selon lui, que si on n’a pas confiance en la justice, on n’y va pas. « Cependant, il peut y avoir des cas particuliers, mais cela n’empêche que la justice reste la justice, à mon avis, il n’y a pas de discrédit de l’institution judicaire ».

Le ministre de la justice s’exprimait lors de l’assemblée générale de l’Union des Magistrats Sénégalais (UMS) ce samedi...