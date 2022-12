Penda Mbow sur les incidents à l’Assemblée : « S’il y avait les bonnes personnes dans cet hémicycle, il n'y aurait jamais eu de bagarre… »

Militante des droits des femmes, l’historienne Penda Mbow a invité les femmes au vrai leadership et à exceller pour faire partie de ces élites qui se manifestent à travers plusieurs générations. Pour l’ancienne ministre de la culture sous Wade, le temps des femmes n’est pas le temps des politiques. « Il est temps que dans nos institutions, la véritable élite s’y retrouve », pour faire ainsi, un crochet dans la deuxième institution où les actes qui s’y sont déroulés en début de semaine, n’honorent pas les députés. « Nous devons nous reconstruire autour d’un leadership fort. Il ne suffit juste pas de faire l’école, mais il y à le minimum. Et c’est l’occasion pour moi de déplorer ce qui se passe à l’assemblée nationale. Je suis persuadée que s’il y avaient les bonnes personnes dans cette institution, jamais on aurait entendu ce genre d’incidents », a déploré Penda Mbow qui était présente à la cérémonie de ce lundi présidée par la ministre de la femme pour parler de questions qui interpellent le bien-être des femmes...