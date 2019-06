Pèlerinage Nimzatt 2019 : La ruée vers Salihina, lieu de repos de Cheikhna Cheikh Saad Bouh

Ils ont été plusieurs milliers de Khadres du Sénégal et de la sous-région à se rendre à Nimzatt, en République Islamique de Mauritanie pour la traditionnelle ziara annuelle. Comme à l'accoutumée, les fidèles se sont rendu à Salihina pour se recueillir auprès du mausolée de Cheikhna Cheikh Saad Bouh, fondateur de la confrérie khadriya, et renouveler leur foi et leur appartenance à cette confrérie dans la prière et la méditation.