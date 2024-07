Pêche illicite au Sénégal : 24 navires ont été arraisonnés pour diverses infractions et des amendes chiffrées à des centaines de millions de FCFA

Ainsi, « conformément aux dispositions de la loi 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la pêche maritime au Sénégal, le montant des amendes prévues est compris entre 400 000 000 de francs CFA et 599 000 000 de francs CFA », informe l'autorité.



Ainsi, le ministère de la pêche assure que "des mesures strictes, conformes à la réglementation en vigueur, sont prises à l'encontre des contrevenants afin d'assurer la durabilité des ressources halieutiques ", peut-on lire dans le communiqué.



Toujours dans cette lancée de transparence, l'autorité renseigne que "103.000.000 de FCFA a été versé en 2023 dans les caisses du Trésor" un chiffre très en deçà comparé aux amendes récoltées cette année. Ainsi, « conformément aux dispositions de la loi 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la pêche maritime au Sénégal, le montant des amendes prévues est compris entre 400 000 000 de francs CFA et 599 000 000 de francs CFA », informe l'autorité.Ainsi, le ministère de la pêche assure que "des mesures strictes, conformes à la réglementation en vigueur, sont prises à l'encontre des contrevenants afin d'assurer la durabilité des ressources halieutiques ", peut-on lire dans le communiqué.Toujours dans cette lancée de transparence, l'autorité renseigne que "103.000.000 de FCFA a été versé en 2023 dans les caisses du Trésor" un chiffre très en deçà comparé aux amendes récoltées cette année.

La transparence du secteur de la pêche au Sénégal tant clamée par les nouvelles autorités commence à se concrétiser sur le terrain.En effet, dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée ainsi que la préservation des ressources halieutiques, le Ministre des Pêches et des infrastructures maritimes et portuaires à travers la direction de la Protection et de la Surveillance des pêches (DPSP), a récolté d'importantes ressources financières, issues d'amendes de plusieurs navires illégaux.Dans un communiqué parcouru par Dakaractu, le Ministre des Pêches et des infrastructures maritimes portuaires renseigne entre autres que "24 navires de pêche ont été arraisonnés, pour diverses infractions notamment pour pêche en zone interdite, de transbordement illégal de produits de pêches, pêche sans autorisation, de non-détention de licence de pêche à bord".