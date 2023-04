Passation des marchés publics : L’ARMP devient l’ARCOP

L’ARCOP va de plus, contribuer à l'information et à la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique, au développement du cadre professionnel et à l'évaluation des performances des acteurs du système de passation, d'exécution et de contrôle de la commande publique, d'exécuter des enquêtes, de mettre en œuvre des procédures d'audits indépendants, de sanctionner les irrégularités constatées, de procéder au règlement non juridictionnel des litiges nés à l'occasion de la passation des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé (PPP) et de rendre des avis ou de proposer des solutions dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à l'occasion de leur exécution.



Dans ce changement institutionnel, des innovations ont notées en particulier, la création, au sein du comité de règlement des différends, de deux chambres en charge, respectivement, des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé mais qui aura la compétence de trancher les litiges et contentieux qui naissent dans les phases de passation et d'exécution des marchés publics et des contrats de partenariat public- privé.