Passation de service à la Primature: Me Sidiki Kaba souhaite plein de succès à son successeur, Ousmane Sonko

La presse n'a pas été autorisée à participer à la cérémonie de passation de service entre Me Sidiki Kaba et Ousmane Sonko, qui s'est tenue loin des regards des journalistes avides d'informations, ce lundi 8 avril 2024 à la Primature.

Toutefois, les reporters qui se sont déployés sur les lieux ont réussi à avoir une déclaration des deux parties à la fin de ladite cérémonie. Dès l'entame de ses propos, le Pm sortant a félicité le nouveau Président, Bassirou Diomaye Faye et son Premier Ministre, Ousmane Sonko. "Nous venons de procéder à la passation de service avec Ousmane Sonko, Pm du Sénégal. Je voudrais pouvoir le féliciter, lui souhaiter plein de succès dans l'action qu'il aura à mener au profit du Sénégal et des attentes nombreuses qui sont là. Et que Dieu le guide dans ce travail exaltant qu'il aura à faire. Je voudrais aussi féliciter le président de la République, qui aujourd'hui a la charge, de mener les destinées du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a été élu dès le premier tour, le 24 mars 2024", a soutenu l'ex Pm. Revenant sur le scrutin présidentiel, Me Sidiki Kaba estime que: " C'est le choix souverain du peuple sénégalais et qui montre la vitalité de cette démocratie. Dont la trajectoire dynamique, a pu se conclure en trois alternances en 24 ans , c'est une performance remarquable et un motif de fierté pour notre pays..."