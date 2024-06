Passation de service à l’ADL : installé dans ses nouvelles fonctions, Diamé Signaté, décline ses ambitions !

Ce vendredi 7 juin 2024, l’Agence de Développement local a accueilli son nouveau Directeur Général,Monsieur Diamé Signaté.



Cette cérémonie sobre a vu la présence de nombreux parents, amis et camarades du nouveau DG.



Dans son discours, le porte parole du personnel de l’Adl a tenu à relater les réalisations effectuées par le Dg sortant aussi bien sur le plan social que programmatique avant de souhaiter la bienvenue au DG Diame Signaté.



Il est revenu sur les jalons posés par le Dg sortant à savoir : l’augmentation du budget qui est passé de 800 millions à 1,8milliards, des salaraires ainsi que l’erection de nouveaux projets de développement local comme les boulangeries mobiles, les champs du savoir,la digitalisation des Territoires, Promovillage etc.



M.Abdoulaye Ndao,Directeur sortant, a profité de l’occasion pour remercier à son tour le personnel.Il est revenu sur les péripéties apres deux années de gestion à la tête de l’ADL et a souhaité au DG sortant une bonne réussite dans sa nouvelle mission.



Il a aussi profité de l’occasion pour exorter les DG présents (celui de l’Anat et de la Maison de la presse) au principe du « Dialogue de Gestion » . De son côté, M.Diamé Signaté, Directeur entrant, a articulé son discours autour du triptique « Jub-jubbal-Jubanti ».



Selon lui, le développement local appelé aussi « développement à la base, doit être global et multidimensionnel, basé sur des logiques culturelles,économiques et sociales qui améliorent le bien être des sociétés ».



La démarche stratégique qu’il compte dérouler à la tête de l’ADL « se veut globale, territoriale, transversale mais aussi prospective » entrant ainsi en droite ligne avec la vision territoriale du « PROJET ».