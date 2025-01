"Pas de survivants" de la catastrophe aérienne à Washington, confirme Trump

Le président américain Donald Trump a confirmé jeudi l'absence de survivants dans la collision aérienne entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire survenue la veille au soir à Washington.



"Malheureusement, il n'y a pas de survivants", a-t-il déclaré lors d'un point presse. 64 personnes étaient à bord de l'avion et trois militaires dans l'hélicoptère. "Ce fut une nuit sombre et atroce dans la capitale et dans l'histoire de notre pays", a encore déclaré Donald Trump.