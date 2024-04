Parti Socialiste : Khalifa Sall retourne à la maison mère

Après plusieurs années de « séparation », l’ancien maire de Dakar entend recoller les morceaux avec ses ex-camarades socialistes. Ce jeudi, lors de la rencontre du Parti socialiste qui a porté sur l’évaluation de l’élection présidentielle, Khalifa Sall, conduisant une délégation dont fait partie l’actuel maire de Dakar, a rencontré le SG du parti Aminata Mbengue Ndiaye. Cette 96e réunion du Secrétariat exécutif national (SEN) a été l’occasion pour le SOS d’annoncer les couleurs de ces retrouvailles entre camarades socialistes : « Nous avons évoqué l'évaluation de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et sur l'audience que la SG du PS a accordée à une délégation conduite par notre ancien et futur camarade Khalifa Sall, accompagné de notre ancien et futur camarade Barthélemy Dias et notre camarade dissident Jean Baptiste Diouf qui avait tenté une courte échappée solitaire à l'occasion de la dernière présidentielle », informe un communiqué du PS repris par le quotidien l’AS. Tout est bien qui finit bien...