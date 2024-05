Tivaouane/ Cité dans le rapport de l'Ofnac 2021: Diop Sy réagit " Il n'y a pas 1 franc qu'on a pris là dessus..., Ce que j'ai dit au ministre Mansour Faye".

Lors d'un face-à-face avec la presse à Tivaouane sur le foncier, le maire de Tivaouane en a profité pour se prononcer sur le rapport de l'Ofnac de 2021citant son entreprise par rapport à l'acquisition des vivres et autres produits et prestations de services de transport dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

" Jai dit, je vais travailler en collaboration avec ma fille et je l'ai nommée comme directrice générale de la société".

" Quand je suis allé à l'Ofnac, ils m'ont posé plusieurs questions et j'ai répondu à toutes les questions. Le rapport a parlé au conditionnel, aurait dû, ainsi de suite. Ils ont parlé au conditionnel dans le rapport me concernant, c'est des présomptions ou bien c'est des doutes...Ce que j'ai dit, il n'y a de doute..., la société je l'ai eu 20 ans avant d'être maire, ou bien 20 ans avant d'être député. Quand je suis rentré à l'assemblée nationale en 2012, ils nous ont donné des fiches pour remplir chacun sa situation, j'ai rempli sur ma situation pour leur montrer que je suis propriétaire d'entreprise..., j'ai dit, je vais travailler en collaboration avec ma fille et je l'ai nommée comme directrice générale de la société", a-t-il indiqué.

Revenant sur l'acquisition de ce marché, M. Diop Sy d'ajouter " Elle est partie sur un appel d'offres, elle a été retenue et j'ai vu l'ampleur du travail durant le transport pendant le Covid, j'ai dit ça c'est un challenge, il faut essayer de le réussir parce que le Sénégal n'en a jamais fait...Quand je suis arrivé, j'avais trouvé déjà que les gens avaient fait un budget de 6 milliards 800 millions de Fcfa pour le transport des denrées. J'ai parlé avec le ministre. J'ai dit Monsieur le ministre Mansour ne prend pas le prix de 50 Fcfa la tonne kilométrique parce que si vous prenez le montant de 50 Fcfa la tonne kilométrique, vous allez arriver sur les 6 milliards et demain les gens vont vous reprocher que vous avez distribué de l'argent...Donc, on a pris les prix du commerce intérieur du Sénégal...".

" Il y a avait 6 autres transporteurs".

Avant de préciser " Je n'ai pas été le seul transporteur sur les denrées. Il y a avait 6 autres transporteurs. Qu'est-ce que l'Ofnac dit? Il n'y a pas 1 franc qu'on a pris là dessus, il n'y a pas de surfacturation, il n'y a pas d'argent qui nous concerne par rapport à ça...mais l'Ofnac dit étant donné que je suis député c'est à cause de ça qu'on m'a donné une partie du marché, hors le marché c'était un appel d'offres. On ne nous reproche pas d'avoir pris 1 kilo, de ne pas avoir amené un seul transport qui n'est pas arrivé à destination...".