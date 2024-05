APR : Macky Sall sonne la remobilisation !

L’ancien président de la République du Sénégal semble être conscient du « danger » de dislocation qui guette son parti. Macky Sall a envoyé des délégations aux militants des régions de Tamba et de Kaffrine, pour rencontrer et remobiliser les militants de son bord politique.



À Kaffrine, les militants et responsables départementaux étaient rassemblés sous la houlette de l'ancien ministre Abdoulaye Seydou Sow, maire et responsable politique de Benno. Le président de l’Apr s’est exprimé devant eux : «Pendant 12 ans, nous sommes allés aux élections et avons gagné. La toute dernière, néanmoins, ne nous a pas été favorable. Ce sont des choses qui arrivent. Cela ne doit pas pourtant nous décourager et remettre en cause notre détermination. Sans polémique ni dispute, et toujours dans un esprit d'unité, nous allons étudier les causes de cette défaite », rapporte Le Quotidien qui reprend l’ancien chef de l’État sénégalais. Le président de Benno a même, pour donner de l’assurance à ses militants, rappelé les réalisations sous son magistère : « Que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la pêche, de l'élevage ou autres. Quel que soit le secteur, nos efforts sont visibles. Et cela doit être expliqué aux Sénégalais, leur indiquer que ce que le président Macky Sall a eu à faire pour ce pays ne doit pas être négligé, mais tout au contraire, renforcé. Et cela ne dépend que de vous, de votre unité, de votre mobilisation. C'est cela le message que j'ai confié à cette délégation, pour vous », a exhorté le président de Benno invitant ses militants à « rester soudés, résolument tournés vers l'avenir et de reprendre le travail à la base. »