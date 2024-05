Saint-Louis : Deux enfants décèdent dans l’effondrement d’une dalle

Les populations de la Cité Niakh de Saint-Louis sont dans la tristesse et la consternation. Selon les informations de Ndarinfo, une dalle d’une maison en état de délabrement avancé s’est affaissée sur une famille, emportant deux fillettes de 4 et 6 ans, ce dimanche 05 mai 2024.

La même source renseigne que leur mère a été admise aux urgences de l’hôpital régional de Saint-Louis. Selon un responsable du quartier joint par Ndarinfo, la concession était en chantier et les occupants n’y passaient que la nuit.