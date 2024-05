15e Sommet de l' OCI en Gambie: Le conflit à Gaza au cœur des discussions...

Prenant part aux travaux du sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), le président Bassirou Diomaye Faye a fait part de sa préoccupation dans la Bande de Gaza. " Le Sénégal est particulièrement préoccupé par la situation catastrophique à Gaza, sous le regard indifférent de la communauté internationale, face à l’inertie du Conseil de Sécurité et au mépris des règles humanitaires les plus élémentaires", a indiqué le chef de l'Etat Sénégalais. "Le présent sommet islamique intervient dans le contexte de développement grave et sans précédent que connaît la cause palestinienne, en particulier la persistance des crimes, et de la brutale agression militaire israélienne", a déclaré le secrétaire général de l'organisation Hissein Brahim Taha à la cérémonie d'ouverture.

Une résolution sera prise à la fin du 15e sommet de l'OCI, ce dimanche 5 Mai 2024.