Émigration Irrégulière, refus de demandes d'asile aux sénégalais : Le responsable territorial de la CEAR s'explique...

Son nom est Juan Carlos Lorenzo, il est le responsable territorial de la Commission espagnole d'Aide aux Réfugiés (CEAR) à Gran Canaria. Il y a quelques jours, cette structure, qui est une organisation à but non lucratif, fondée en 1979, d'action volontaire, humanitaire, indépendante et plurielle, a publié son rapport trimestriel sur ses activités, notamment d'aides aux migrants clandestins qui font des demandes d'asile en Espagne.



Le Sénégal s'est illustré dans ce rapport avec plus de 2097 demandes d'asile, soit un taux de 5,1%, plus que le Mali qui se retrouvait avec 4,6%. Lors d'une mission aux Iles Canaries, Dakaractu a eu un entretien avec M. Lorenzo, qui est revenu sur la situation globale en Espagne, le motif des refus de demandes d'asile pour les migrants sénégalais au détriment des migrants maliens. Une rencontre facilitée par un bénévole de la croix-rouge, Alphonse. Juan Carlos Lorenzo, responsable territorial de Gran Canaria de rappeler que la CEAR collabore souvent avec des associations sénégalaises pour le développement, le retour, la réinsertion dans certaines localités telles le Saloum.

Entretien...