15ème conférence de l’OCI / Bombardement de Gaza : Banjul crée un observatoire pour documenter les crimes israéliens

Pendant deux jours (4 et 5 mai 2024), Banjul était la capitale du monde Islamique. Les pays et royaumes membres de l’organisation de la coopération Islamique (OCI) ont largement discuté et échangé sur la question palestinienne avec les bombardements de l’armée israélienne depuis le mois d’octobre.





Lors de cette 15ème Conférence islamique au Sommet de l’OCI de Banjul, les membres de l’organisation sont invités à redoubler d'efforts pour mobiliser la communauté internationale à mettre un terme à l'agression et au génocide dont le peuple palestinien est victime à Gaza et en Cisjordanie, y compris à Al-Qods Al-Charif.



L’annonce importante de Banjul porte sur la création d'un observatoire des médias au Secrétariat général de l'OCI. Sa mission c’est de documenter et de mettre en lumière, sur le plan médiatique, le nombre de victimes, de blessés, de détenus ainsi que les divers autres crimes commis par l'occupation israélienne.



Parallèlement, l'OCI travaille à l'activation de l'Observatoire juridique pour documenter les crimes israéliens, conformément à la décision prise lors du récent sommet arabo-islamique de Riyad.





Le SG de l’organisation, S.E. Hissein Taha a invité les membres à activer leurs différents leviers diplomatiques pour la reconnaissance de la Palestine par la communauté internationale comme un Etat à part entière des Nations Unies...