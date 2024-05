Économie: Fardeau de la dette, Inflation, pouvoir d’achat : Un cocktail explosif et bombe à retardement...

L’ordre économique mondiale établi a entretenu depuis des décennies des interdépendances entre les États et des particuliers. La dette en est une et celle- ci est au cœur des débats politiques et économiques africains. Au Sénégal, la dette a atteint un niveau alarmant. Dans un entretien accordé à Dakaractu, l’économiste et consultant international Seydina Alioune Ndiaye est revenu sur la problématique de la dette.



C’est quoi une dette publique ?



Une dette publique est un emprunt souscrit par un Etat ou un de ses démembrements.



A quel moment un État contracte une dette ?



Pour remplir ses missions, un Etat élabore chaque année un budget. Celui- ci est composé de prévisions de recettes, d' une part; et d' autre part, des engagements de dépenses. Quand les dépenses sont supérieures aux recettes, il existe un déficit. Pour combler ce gap, un État fait recours à la dette pour financer son fonctionnement ou ses investissements.



A combien s’élève la dette du Sénégal ?



Les derniers chiffres de la Banque mondiale donnent en fin 2023 un endettement de 13 000 milliards de Francs CFA sur un PIB de 17 000 Milliards de Francs CFA.



Quelle sera la nature de cette dette pour ce nouveau régime ?



Par le principe de la continuité de l' Etat, cette dette est un passif, un legs à supporter par le nouveau régime. Comme vous l’avez dit, il s' agit d’une dette intérieure ( privés + marché financier régional) et une dette extérieure (PTF, créanciers privés, Etats, etc.)



Comment ce nouveau régime doit-il gérer la dette pour faire face aux attentes de la population ?



Vaste question à laquelle il n’existe pas d’expédients ou de solutions dogmatiques. Il faut beaucoup d’ingéniosité pour payer le service de la dette de 11 000 milliards de F CFA sur les 05 prochaines années du quinquennat. Comme Associé d’un cabinet et Consultant, je réserve mes idées et pistes de solutions à la signature de contrats ! Le couloir sera très étroit entre la réalisation des promesses et le paiement du fardeau de la dette, sur fond de reddition des comptes et du pouvoir d'achat des ménages fracassé par l’inflation. Cocktail explosif et bombe à retardement !





A quelle forme de collaboration peut-on s’attendre entre les institutions financières internationales (BM- FMI) et ce nouveau régime se réclamant souverainiste ?



Je pense qu' il faudrait leur poser la question. Je n' ai pas la prétention de lire dans leurs têtes. Attendons la fin des 100 premiers jours pour apprécier la nature de leurs relations. Il semblerait en lisant le communiqué unilatéral de la mission de cette fin de semaine du FMI que le cadrage serait inchangé. Mais bon, attendons de voir davantage de signaux dans un sens ou dans l’autre.





La cour des comptes a publié les rapports de gestion des services publics de l'État, marquée par une gestion calamiteuse des deniers publics, selon vous quelle devrait être la véritable suite à donner à ces rapports ?



Comme tous les sénégalais, je suis très choqué par ce vol industriel de deniers publics. Pour moi, il n'y a même pas lieu de tergiverser. Dès cette semaine le Procureur devrait convoquer les gens épinglés, quel que soit leur rang et les traduire devant la justice en étant impitoyable et implacable avec ces individus.