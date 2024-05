L’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales décrète encore une grève de 120 h

L’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal poursuit son plan d’action.



En effet, dans un communiqué, les syndicalistes annoncent leur mot d’ordre de grève. « L’intersyndicale reconduit son mot d’ordre de grève de 120 heures pour les lundi 06, Mardi 07, Mercredi 08, Jeudi 09 et Vendredi 10 mai », renseigne-t-on.



De plus, « une marche nationale est prévue prochainement et la date retenue vous sera communiquée ultérieurement », a-t-on ajouté.