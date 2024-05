Yassine Fall, ministre de l’intégration africaine et des affaires étrangères : « Le sommet de l'OCI a fait un bond qualitatif sur le positionnement et le respect du droit du peuple palestinien! »

Le 15e Sommet de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), s’est tenu ce samedi 4 mai 2024, à Banjul, en République de Gambie.

Le président Bassirou Diomaye Faye, a exprimé la position du Sénégal sur la situation catastrophique vécue par les Gazaoui sous le regard indifférent de la communauté internationale et face à l’inertie du Conseil de Sécurité des Nations Unies. »

En marge de cette célébration qui interpelle les pays de l’OCI, le ministre de l’intégration africaine et des affaires étrangères, Yassine Fall, s’est réjoui et se dit rassurée par les propos du chef de l’État sénégalais : « Nous avons un pays qui, depuis son indépendance, a toujours eu une position forte concernant les droits du peuple palestinien. On se souvient bien que l’ancien président Senghor avait donné un passeport diplomatique à Yasser Arafat. Le Sénégal a toujours une position de principe sur cette question. C’est ce que le président de la république Bassirou Diomaye Faye a réitéré », a indiqué la cheffe de de la diplomatie sénégalaise lors d’une interview avec l’Aps. À en croire Yassine Fall, « le Sénégal est un peuple tolérant où vivent plusieurs confessions. Et cela est un exemple salué par la communauté internationale. « L’expérience avec les élections a montré que le Sénégal véhicule des valeurs fortes. La paix, la tolérance et la solidarité sont les caractéristiques du Sénégal qui doivent être poussées. Il fallait que l’OCI prenne une position plus forte par rapport à ce qui passe à Gaza. Et je suis heureuse de constater que ce sommet a fait un bond qualitatif en terme de positionnement et de respect du droit du peuple palestinien et aussi en demande pour permettre à ce pays de promouvoir ses droits dans le monde », dira-t-elle, satisfaite.