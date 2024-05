Mme Ndioro Ndiaye sur la dépigmentation : "Moi, j'accuse souvent l'homme... elles le font pour plaire aux hommes!"

Comme la plupart des femmes leaders, l'ancienne ministre de la femme, Mme Ndioro Ndiaye est bien consciente du danger de la dépigmentation. Interpellée par Dakaractu sur la ou les formes radicales prises par les femmes, notamment les injections intraveineuses, la médecin-dentiste de formation, accuse les hommes : "j'accuse toujours l'homme... Je me dis que ces femmes, elles le font pour plaire aux hommes, en réalité! C'est pour cela qu'elles se font autant de mal. Mais dans toute chose, il y a une pédagogie, il faut parler quand il faut", martèle-elle.

D'après elle, "la femme doit avoir une idée de ce que ce danger peut être pour elle et sa famille. Et les hommes devraient pouvoir aussi aider les femmes, être un peu plus généreux. Etre noire et rester noire, jusqu'à la fin de sa vie, je ne vois pas quelle est le problème", a plaidé Mme Ndioro Ndiaye, ancienne ministre de la Femme, présidente de l'Alliance pour la Migration, le leadership et le développement (AMLD)