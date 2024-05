Faible présence des femmes, dépigmentation, émigration irrégulière : Mme Ndioro Ndiaye à cœur ouvert...

Sans langue de bois, l'ancienne ministre, Mme Ndioro Ndiaye, s'est prononcée sur les sujets saillants qui font l'actualité au Sénégal.

Dans un entretien accordé à Dakaractu, la présidente de l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement (AMLD), a fait part de sa déception de voir la faible présence des femmes dans le nouveau gouvernement de BDF. L'ancienne ministre sous l'ère socialiste et médecin-dentiste de formation, a évoqué les risques encourus par les femmes en se dépigmentant. En outre, l'ancienne Directrice adjointe de l'Organisation Internationale de la migration, a donné son avis sur l'émigration irrégulière des jeunes, non sans condamner les parents qui d'après elle, seraient au courant des "départs" de leurs enfants dans les embarcations de la mort pour rallier l'Europe. La solution, d'après elle, serait d'intéresser les jeunes à la marche du pays et, celà à tous les niveaux.