Incendie à la Patisen : Le ministre de l’Industrie et du commerce, Serigne Gueye Diop au chevet des victimes

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Dr Serigne Gueye Diop s’est rendu, ce samedi 04 mai 2024 à la Patisen, lieu de l’incendie survenu, hier, vers les coups de 18 heures pour s’enquérir de la situation.



Le ministre s’est d’abord entretenu avec le directeur général de Patisen, Kadowi Lotfi et son équipe avant de descendre sur les lieux de l’incident. Accompagné du ministre Secrétaire d’Etat pour le développement des PME-PMI, Ibrahima Thiam, Serigne Gueye Diop a constaté la gravité de cet incendie dont les causes sont encore inconnues. Face à cela, il a tenu à présenter au nom du gouvernement sa compassion et son soutien aux victimes. Ainsi, le ministre de tutelle a partagé sa solidarité et leur a transmis le soutien du premier ministre Ousmane Sonko.



Abondant dans le même sens, il indique que l’Etat du Sénégal, dans sa politique industrielle, se veut être à côté des industrielles dans le bonheur comme dans le malheur. D’une manière générale, cette visite de contact permettra aussi d’avoir un aperçu sur ce qui s’est passé afin d’éviter de pareils incendies. Il a profité de l’occasion pour saluer la promptitude des sapeurs-pompiers qui se sont démenés pour maîtriser l’incendie et saluer aussi la promptitude des autorités administratives notamment le préfet et le sous-préfet pour son aide à Patisen. D’après lui, la Patisen est une industrie championne nationale, raison pour laquelle, il est capital de protéger les industriels et de les appuyer dans leur politique d’expansion nationale. C’est dans ce cadre que s’inscrit une politique de concertation proposée aux industriels sous forme de journées nationales ou d’états généraux. Pour cette raison, une rencontre est prévue entre Patisen et le ministère de l’Industrie et du commerce pour faire le point sur les problèmes et les contraintes et surtout de son élargissement à l’intérieur du pays notamment dans les régions. Une façon pour le ministre de créer des emplois, de la croissance économique (investissements productifs et non productifs).



Cet incendie selon le directeur général de Patisen, Kadowi Lotfi, s’est déclaré dans leur parking du dépôt. Mais, il y a eu plus de peur que de mal car il n’y a pas eu de pertes en vies humaines. A en croire le propriétaire de l’usine, deux camions et quelques palettes en plastique ont été réduits en cendres. Pour le moment, les causes de cet incendie restent encore inconnues et les dégâts ne sont pas encore estimés.



Toutefois, une réunion est prévue avec le ministère de l’Industrie et du commerce dans ce sens pour en discuter plus largement.