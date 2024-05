Gestion de carburant : La Cour des comptes révèle la bamboula du maire de Ourossogui (Rapport)

Le rapport définitif de la Cour des Comptes sur la gestion de la commune de Ourossogui de 2015 à 2018 a décelé des irrégularités profondes sur la gestion du carburant de la mairie.

Les enquêteurs ont découvert que la norme de 200 litres par mois est irrationnellement dépassée.



En 03 ans de gestion, la mairie dirigée par Me Moussa Bocar Thiam a « carburé » la somme de 153 416 370f CFA. Un surplus exorbitant sur lequel les enquêteurs ont recommandé au maire de confier la garde des tickets de carburant ou leur équivalent au comptable des matières ; à veiller à une dotation de carburant des véhicules de service en conformité avec la réglementation qui est de 200 litres par mois et par véhicule.



L’examen des comptes de gestion montre que la commune a dépensé 6 999 360 FCFA en carburant en 2015 ; 11 429 355 FCFA en 2016 et 13 498 765 FCFA en 2017. L’absence de comptabilité ne permet pas de connaître la destination et la consommation légale.





Le parc automobile de la commune est composé d’un tracteur pour le nettoiement, de deux ambulances, d’un véhicule de service L200 AD – 2419 et d’un véhicule de service du Maire Toyota AD 11679.