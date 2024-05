Kaolack : Près de 4000 employés dont des saisonniers de l'huilerie Sonacos SA en difficultés alertent l'état

De nombreux directeurs généraux se sont succédés à la tête de la Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal( Sonacos SA ) mais que des promesses non tenues. Selon une note parvenue à dakaractu, " depuis de très longues années les huiliers de la Sonacos traversent des vicissitudes et sont en agonie. Les huileries ont besoin d'un plan de relance pour sortir la tête de l'eau. Plusieurs directeurs généraux se sont succédés à la tête de la Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal( Sonacos SA ). Pour endormir les travailleurs, ils ont tenu des promesses qui sont finalement devenues un éléphant blanc". "Une stratégie mensongère devenue une tradition pour soulager ces travailleurs vulnérables. De Pape Dieng en passant par Docteur Pape Abdoulaye Seck et Modou Diagne Fada rien n'a changé dans les conditions de travail des huileries de la Sonacos", renseigne le document. À cela s'ajoute, selon toujours le document, la vétusté des machines, des engins et des moyens techniques qui restent et demeurent les facteurs bloquants qui ont toujours entravé la bonne marche des huileries de la Sonacos S A. "À Kaolack aucun directeur d'usine n'a réussi à améliorer les conditions techniques et sociales des travailleurs", lit-on. Pis, à ces difficultés, s'ajoutent les mauvaises conditions de travail des contractuels. "Les saisonniers pour la plupart des pères de familles, sont restés plus de deux ans sans travail. Certains ne peuvent plus assurer la dépense quotienne, la prise en charge médicale de leurs familles où à payer le loyer. Avec l'arrivée en Octobre 2023 de kibily Touré comme directeur à la tête de l'huilerie de la Sonacos Lyndiane, les mêmes promesses ont été faites aux travailleurs mais depuis lors ces derniers sont dans l 'impasse". Avec l'arrivée du Président Diomaye, et de son PM.Ousmane Sonko, ces travailleurs ont décidé de lancer un énième cri du cœur et de détresse pour qu'ils leurs viennent en aide. "Nous les invitons à accélérer le plan de relance de toutes les huileries de la Sonacos, des industries qui pourront non seulement résorber le taux de chômage des jeunes mais aussi participer au développement agro industriel et économique du Sénégal. Les travailleurs contractuels et saisonniers félicitent l'État du Sénégal pour sa belle et innovante initiative à engager l'armée pour une distribution transparente des semences et intrants destinés au monde rural", inforne la note. Qui signifie que "les travailleurs de la Sonacos lyndiane sont prêts à participer au redressement de leur lieu de travail". Cependant, fait remarquer le document, ces derniers n'excluent pas de manifester, si rien n'est fait, leur ras-le-bol, les jours à venir et de mettre à nue toutes les difficultés aux quelles ils font face depuis des années.