Démission de la mairie de la Patte d’Oie : La ministre de la famille et des solidarités, Maïmouna Dièye, donne rendez-vous dans les meilleurs délais !

À l’instar du Premier ministre Ousmane Sonko, du ministre du commerce et de l’industrie, Serigne Guèye Diop et de Birame Soulèye Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Maïmouna Dièye, ministre de la famille et des solidarités, entend bien démissionner de son poste de maire de la commune de la Patte d’Oie qu’elle a commencé à diriger au lendemain de la victoire de Yewwi Askan Wi dans plusieurs localités du Sénégal. Au bout du fil, « elle donne rendez-vous et promet de le faire dans les meilleurs délais » et de se concentrer sur les impératifs de son département aux nombreux défis.







Le Premier ministre, pour rappel, lors de sa prise de parole à l’occasion de la publication de la liste des membres du gouvernement, avait rappelé l’instruction du président de la République qui invite les ministres à se démettre de leur fonction élective au niveau des collectivités locales ou à l’assemblée nationale.