Mme Ndioro Ndiaye sur la faible présence des femmes dans le gouvernement : "Je suis déçue comme tout le monde..."

Au lendemain de la formation du nouveau gouvernement dirigé par le Pm, Ousmane Sonko, des voix se sont élevées pour dénoncer la faible présence des femmes (4) sur les 30 ministres. Ancienne ministre et leader féminin, Mme Ndioro Ndiaye s'est dit "déçue comme tout le monde."



Dans un entretien accordé à Dakaractu, elle estime que les partis au pouvoir, comme ceux de l'opposition ne se font pas remarquer par leur générosité vis à vis des femmes. Mieux, souligne l'ancienne Ministre de la Femme et de la Famille, "ce nouveau régime a gagné les élections, parce que les femmes ont voté pour eux. Je suis convaincue que l'électorat le plus important et le plus fidèle, ce sont les femmes. Je suis sûre qu'il y a des femmes de qualité, des femmes de talent dans ce groupe, que ce soit le noyau dur de Pastef ou des alliés de Pastef", plaide-t-elle...