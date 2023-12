Parrainages/ Bougane écarte le spectre de 2019: « Xalé Magg Na… »

Recalé en décembre 2018 à l’issue du contrôle du parrainage en perspective de l’élection de 2019, Bougane Gueye Dany se dit désormais prêt à franchir cette étape. « Nous avons bouclé la collecte de parrainages depuis plus de 15 jours. Nous sommes prêts et vous saurez que Guem Sa Bop a effectué un travail de titan dans ce domaine… » a affirmé le président de la coalition Guem Sa Bop, candidat déclaré à la présidentielle de 2024. À l’occasion de la cérémonie d’investiture consacrant également la présentation de son ouvrage intitulé « Tekki », Bougane Gueye Dany signe et persiste: « Xalé Yi Magg Nañ » (Les enfants sont devenus matures), conclut-il.











Cheikh S. FALL