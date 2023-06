Parcelles assainies : Le calme est revenu après deux jours de heurts

C’est le calme plat aux Parcelles assainies où, il y a deux jours, de fortes tensions ont éclaté perturbant la quiétude des populations. En faisant la situation cette nuit, on constate que les rues sont complètement désertes et pas de manifestants dans les rues. A quelques endroits, ce sont les forces de défense et de sécurité qui veillent au grain.