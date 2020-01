Parc de Djoudj : La lutte contre le typha et des actions pour sa meilleure gestion promis par le MEDD

Le ministre de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall en prélude de la journée internationale de dénombrement des oiseaux d'eau de ce 15 Janvier, a effectué une visite au Parc des oiseaux de Djoudj.



Situé à une soixantaine de kilomètres au nord de Saint-Louis par la nationale 2, dans le delta du Sénégal au Sahel, le Parc de Djoudj est une succession de zones humides à eaux douces ou saumâtres, savane sahélienne avec de nombreux canaux, lacs, bassins et marécages… Véritable paradis terrestre, le ministre espère mieux faire connaitre ce parc. Le ministre Abdou Karim Sall a saisi l’occasion pour encourager les équipes de compteurs, constituées d'organisateurs et d'observateurs locaux. Il a adressé aussi ses félicitations au conservateur du parc ainsi que les populations riveraines pour sa bonne tenue. Il a promis des actions afin de mieux contribuer à sa gestion. Le ministre s’est aussi enquéri des difficultés que traverse le plan d'eau du parc avec l'invasion des plantes comme le typha. L’accord de co-financement destiné à promouvoir des foyers améliorés signé à Madrid dans le cadre de la COP devrait aider à lutter contre cette plante envahissante.