Pape Modou Fall (Directeur de l'Emploi) : « Mansour Kama était un partenaire stratégique de la Direction de l'Emploi »

Les témoignages à l'endroit de Mansour Kama ne finissent pas de tomber. Pape Modou Fall a tenu à saluer la mémoire d'un "grand homme" qui a rendu de grands services à son pays. "Président du CNES, Kama, dit-il, fut un partenaire stratégique de la Direction de l’Emploi à travers la CNEE. Cet opérateur économique et administrateur de société a été un infatigable ambassadeur du pays partout où les questions liées au développement ont été un enjeux. Bien qu'étant un acteur très engagé du secteur privé, Mr Kama a toujours été au service de son pays, en témoignent ses responsabilités dans certaines structures de l’État en tant que PCA à la défunte SDE et au 3FPT pour ne citer que cela."



Le Directeur de l'Emploi de parler de l'homme en termes de "monument", de "champion de l’économie." Il estime que le regretté disparu mérite de grands hommages pour "le travail colossal, au prix d'importants sacrifices qu’il a abattus." Pape Modou Fall d'associer le ministre Dame Diop à ses condoléances adressées au patronat et au peuple Sénégalais.