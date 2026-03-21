Papa Djibril Fall accable le régime : « Ce gouvernement a atteint son seuil de compétence depuis longtemps »

À l’approche du deuxième anniversaire de l’accession au pouvoir du tandem Bassirou Diomaye Faye–Ousmane Sonko, les voix critiques de l’opposition montent en puissance avec notamment, la sortie de Papa Djibril Fall. C’est depuis le parvis de la mosquée de Massalikoul Jinaan, en marge de la célébration de la Korité, que le député Papa Djibril Fall a adressé son message aux sénégalais.



Sans langue de bois, le député de la 15e législature a estimé que le gouvernement en place « a atteint son seuil de compétence depuis longtemps ». Selon lui, tous les secteurs de la vie économique et sociale sont aujourd’hui en ébullition : l’éducation, la santé, l’agriculture marquée par une campagne « catastrophique », l’élevage, le BTP ou encore le secteur privé témoigneraient chacun d’un exécutif à bout de souffle.



Ce constat d’échec est d’autant plus sévère, a-t-il fait valoir, que les Sénégalais ont accordé à ce régime une confiance exceptionnelle. Dès le 24 mars 2024, le candidat Bassirou Diomaye Faye l’emportait dès le premier tour ; en novembre de la même année, la coalition au pouvoir obtenait une majorité parlementaire écrasante. Des atouts considérables qui, aux yeux de Papa Djibril Fall, n’ont pas été mis à profit. « Cette majorité parlementaire doit servir à quelque chose », a-t-il lancé, regrettant qu’elle n’ait permis de résoudre aucun des grands défis sociaux du pays.



Sur la question des relations au sommet de l’État, le député a refusé de s’appesantir sur les tensions supposées entre le président Faye et le Premier ministre Sonko, renvoyant dos à dos les commentaires sur leur relation personnelle. « Le vrai débat, ce ne sont pas les problèmes personnels qu’ils ont », a-t-il tranché, avant d’ajouter que si ce gouvernement se révèle incapable de rapatrier les dix-huit supporters sénégalais incarcérés au Maroc ou de faire face à ses obligations les plus élémentaires, « il n’a qu’à rendre le tablier ».