Panel PAP2A : « Le département de Rufisque de par sa position stratégique va profiter pleinement du PAP2A. » (Souleymane Ndoye, Pdt du CDR)

Le département de Rufisque doit faire face aux enjeux pour ressentir les impacts positifs du PAP2A initié par l’État du Sénégal après la crise économique due à la Covid-19.



Le président du Conseil départemental de Rufisque a porté l’organisation d'un panel qui avait pour thème, « PAP2A : QUELS IMPACTS POUR LE DÉPARTEMENT DE RUFISQUE... » Cette manifestation qui a eu lieu au CRFPE de Dakar, sis à Rufisque, a réuni la coordination départementale de BBY Rufisque ce 21 novembre 2020.



Souleymane Ndoye, a profité de l'occasion pour s'adresser au chef de l'État : « Je remercie le président de la République d’avoir d'avoir renouvelé sa confiance à deux de nos fils : le ministre Omar Guèye et le ministre Samba Sy. Comme nous le savons tous, le PAP2A est la suite du premier Plan d'Action Prioritaire Ajusté 2013-2019. En nous inscrivant dans cette logique de mise en œuvre de ce programme, le département de Rufisque de par sa position stratégique, va profiter pleinement de ce PAP2A... »



D’où l'importance de définir des maintenant les défis et les enjeux, surtout avec l’érection des projets comme les Pôles Urbains de Diamniadio et Lac Rose, le Port de Sendou et celui de Ndayane-Yène...