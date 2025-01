Pakistan: deux soeurs brûlent vif leur père après des viols (police)

Deux demi-soeurs, suspectées d'avoir tué leur père en le brûlant vif après l'avoir aspergé d'essence en représailles à des viols et des tentatives de viol, ont été arrêtées au Pakistan, a rapporté mercredi la police locale.



Les deux adolescentes avaient "décidé entre elles de trouver une +solution permanente+", a expliqué Rizwan Tariq, un haut responsable de la police de la ville de Gujranwala, dans la province conservatrice du Pendjab (centre-est).



Leur père violait la soeur aînée depuis un an et avait essayé à deux reprises de s'en prendre à la benjamine, ont-elles déclaré.



Le 1er janvier, elles ont pris l'essence d'une moto et l'ont jeté sur leur père endormi, qui a succombé mardi à ses blessures à l'hôpital, d'après la police.



Les mères des deux jeunes filles, toutes deux mariées à l'homme, étaient au courant des viols mais pas du projet de leurs filles.



Une mère a été arrêtée tandis que l'autre était actuellement interrogée, a précisé la police, qui n'a pas identifié l'homme afin de protéger l'identité des adolescentes.



"Nous pensons les présenter au tribunal dans les jours à venir, dès que l'enquête est terminée", a ajouté Rizwan Tariq, en faisant référence aux deux soeurs et à la mère détenue.



Au Pakistan, profondément conservateur, les viols sont rarement déclarés et la parole des victimes n'a qu'une valeur très relative, une grande partie du pays vivant sous un code patriarcal qui systématise l'oppression des femmes.