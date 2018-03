Page Facebook de Abdou Khadre LO : MERCI !

Malheureusement c’est très souvent après leur disparition que nous témoignons notre respect et admiration aux personnes d'exception.

Mouhamadou Mbodj, ancien coordonnateur du Forum Civil (section sénégalaise de Transparency International) était de cette race d'hommes exceptionnels.

J’ai eu le privilège d’être son ami. Une proximité intellectuelle.

Je l’ai rencontré pour la 1ere fois, dans son bureau du Forum Civil. Dans le cadre de mes recherches universitaires.

J’ai été immédiatement frappé par cet esprit brillant. Brillantissime même. Une capacité d'écoute, d’analyse et de synthèse exceptionnelle. Je buvais son raisonnement tellement structuré et profond. Il dégageait une telle élégance intellectuelle et physique que j’ai été séduit, admiratif.

Cette première rencontre a été suivie de plusieurs autres. Je l’ai toujours appelé avant de passer à la télé ou à la radio pour lui demander de suivre et de débriefer après. Ce que j’avais dit de travers. Ce qu’il fallait rectifier. J’avais foi en son jugement.

Il faisait partie de ces citoyens qui ont consacré leur vie à leur pays.

Peu importe les tournures que les uns et les autres ont pu prendre par la suite, ces hommes et femmes ont contribué à façonner le Sénégal. Ils ont participé à faire de notre pays ce qu’il est aujourd’hui : un pays où la liberté d’opinion et d’expression est une réalité. Un pays où les citoyens demandent à leurs dirigeants de rendre compte.

Notre génération a l’impression que cela va de soi. Or des citoyens ont dédié leur vie à ce qu'aujourd'hui nous ayons le courage et la possibilité de dire notre pensée. De vivre dans un pays plus juste.

Merci Mouhamadou Mbodj (Forum Civil)!

Merci Me Mame Adama Gueye (Forum Civil)!

Merci Abdou El Mazide Ndiaye (RADI)!

Merci Alioune Tine (RADDHO)!

Merci Seydi Gassama (Amnesty International / Sénégal)!

Merci Penda Mbow (Mouvement Citoyen)!

Merci Fatou Sow Sarr (IFAN)!

Merci Birahim Seck (Forum Civil)!

…

Merci à tous les autres qui se sont battus/qui se battent pour faire de notre pays ce qu’il devrait être.

Que Firdaws soit la demeure éternelle de Mouhamadou Mbodj !



Amine !