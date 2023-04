Pacasen : les CT dotées du Mécanisme de Gestion des Plaintes (Mgp).

Des collectivités territoriales de la région de Dakar ont été capacitées sur le mécanisme de gestion des plaintes (Mgp). Un atelier de partage d’informations, tenu ce 6 avril et présidé par l’adjoint du gouverneur de Dakar mais aussi inscrit dans le cadre du programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (Pacasen), a permis de livrer les bonnes pratiques tendant à mieux assister et accompagner les collectivités territoriales.

En effet, le Pacasen est coordonné dans sa mise en œuvre globale par l'Agence de Développement municipal (ADM) qui est placée sous la tutelle du Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de I’Aménagement du Territoire. L’entité a dans son plan d’activités, préparé des outils de GES, comme le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) validé par les parties prenantes. Cependant l'opérationnalisation du MGP passe

obligatoirement par la mise en place de commissions communales et départementales de médiation et de gestion des plaintes, mais aussi la nomination de points focaux MGP au niveau de chaque collectivité territoriale. C'est dans ce contexte que le Pacasen a proposé des drafts d'arrêtés destinés aux Maires et Préfets en vue de la création desdites commissions.

Afin de lever ces contraintes et permettre l'opérationalisation du MGP, le Pacasen envisage la tenue d'ateliers zonaux de deux jours pour informer les acteurs.