PRÉSIDENTIELLE 2019 : Abdoulaye Baldé préconise de corriger tout le système démocratique du pays

Le président de l’Union Centriste du Sénégal (UCS) a préconisé que le Gouvernement de Macky Sall « revoie tout le processus et le mode d’élection au Sénégal » et qu’il « corrige notre système démocratique ». Abdoulaye Baldé s’est exprimé en marge d’une rencontre politique qu’il a présidée à l’hôtel de ville de Ziguinchor.



Invité à se prononcer sur la révision des listes électorales, le président de l’UCS a déclaré que son parti, l’UCS, faisait partie de ceux qui avaient participé à la concertation nationale, et qu’ils avaient posé comme préalable à tout, l’audit du fichier.



Selon lui, « parce qu’on avait remarqué des imperfections, même si les experts pensaient que le taux d’erreurs se situaient entre 1,5 et 2% ; mais ayant quand même des imperfections, il faudrait les corriger ».



Le député-maire de Ziguinchor a reconnu que pour la présidentielle, « cela ne pose pas de problème ». Il indique que « pour les toutes les autres élections, cependant, on devrait revoir tout le processus et le mode d’élection en mettant l’accent sur le scrutin proportionnel ou alors aller carrément vers un scrutin majoritaire intégral à deux tours afin de crédibiliser notre système démocratique car tant que ce sera le ‘’raw gaddu’’, on aura toujours des majorités écrasantes à l’assemblée nationale. Or il faut que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir, par conséquent il faut corriger tout notre système démocratique ».