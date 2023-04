PORTRAIT : Parcours exceptionnel du Général de brigade Fatou Fall, directrice de l’hôpital Principal de Dakar

Après son élévation au grade de général de Brigade, Fatou Fall est désormais la directrice de l’hôpital principal de Dakar.

L'officier supérieur élevé au grade honorifique de général d’armée est un médecin des armées officiant à l’hôpital principal. Du haut de ses 58 ans, l’officier Fatou Fall est la première femme élevée au rang de général d’armée au Sénégal. C’est la décision que le président de la République a prise à l’occasion du petit réaménagement de l’état-major des armées.Qui est Fatou Fall, quel est son parcours au sein de l’armée ? Dakaractu vous dresse le profil de cette dame native de la région de Thiès le 18 janvier 1965. Reconnue comme une dame de fer par ses pairs des armées, le général de brigade Fatou Fall a décroché le BAC S au lycée Malick Sy de Thiès, en 1985. Elle a fait ses huit ans de dure formation en médecine à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar de 1985 – 1992 avant de décrocher sa thèse de doctorat.Contrairement à plusieurs doctorants qui font leurs spécialités en occident, Fatou Fall a décroché son diplôme d’études spécialisées en Hépato-Gastroentérologie à l’université d’Abidjan (Côte d’Ivoire) en 2002. Avec un parcours scolaire élogieux, elle est devenue professeure agrégée du Val-de-Grâce en Hépato-gastro-entérologie en 2012.Son parcours exceptionnel lui a permis de faire partie de sociétés savantes dans son domaine qu’elle maîtrise le mieux : Société Sénégalaise de Gastroentérologie et d’Hépatologie ; Association Africaine Francophone de formation continue en Hépato-gastroentérologie ; Société nationale française de gastroentérologie.Le général de brigade Fatou Fall n’en démord pas moins. Elle ne fait que gravir les échelons de nomination au sein de l’armée depuis 1993 qui marque ses nominations aux grades successifs et emplois tenus. C’est ainsi qu’en 1993, elle est affectée à l’infirmerie Hôpital de Ouakam comme médecin-adjoint. En 1994 (Janvier-Mars) elle bénéficie du stage de Médecine aéronautique à Paris sanctionné par un brevet de médecine aéronautique.En avril 1994, elle est affectée au Centre Médical de Garnison du groupement de soutien de l’Armée de l’Air (GSAA) comme médecin-adjoint. Très engagée et adepte des défis, en janvier 1997 elle est nommée assistante des Hôpitaux des Armées à l’issue du concours de recrutement d’assistants des hôpitaux militaires. Depuis cette date, elle est devenue employée à l’Hôpital Principal de Dakar dans le service deMédecine interne et d’Hépato-Gastroentérologie. C’est cette même année, en 1997 qu’elle est nommée Médecin-capitaine.Elle est nommée médecin commandement en 2004 après avoir été reçue en 2003 au concours de recrutement de spécialistes des hôpitaux militairesPuis en 2005, elle est allée se perfectionner en France où elle a fait un stage de 6 mois à l’hôpital d’instruction des armées Laveran à Marseille. L’année suivante, c’est-à-dire en 2006, elle est désignée comme chef du service de médecine de l’hôpital de niveau II à Harper (Libéria) dans le cadre des missions de maintien de la paix sous l’égide de l’ONU. Puis en 2007, nommée chef du service de médecine interne et hépato-gastroentérologie à l’hôpital Principal, depuis cette date, employée comme chef du service. En 2009, médecin-lieutenant-colonel et puis en 2014, médecin-colonel.