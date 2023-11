PNT de Diamniadio : “nous sommes en train de travailler sur la gouvernance du parc mais aussi sur son exploitation", (Moussa Bocar Thiam)

Le ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, Moussa Bocar Thiam a reçu en visite le directeur général de la caisse de dépôt et de Gestion (CDG) du Maroc sur le site du parc des technologies numériques (PTN) du Sénégal à Diamniadio ce Jeudi 23 Novembre. Selon le tutuel, le projet lancé en 2020 d'un coût de 46 milliards de francs suivi d'une rallonge budgétaire estimé à 10 milliards est dans sa dernière phase de construction pour sa mise en service d'où la présence de l'autorité marocaine qui a déjà exprimé un projet du genre. "Nous sommes en train depuis plusieurs années de travailler sur la gouvernance du parc mais aussi de travailler sur l'exploitation du parc de voir concrètement des entreprises qui en ont eu à gérer des parcs ou bien actuellement même des grands parcs à travers le monde des expériences de succès. C'est la raison pour la quelle aujourd'hui nous avons reçu cette délégation Marocaine, nous sommes en train de voir comment ils peuvent nous accompagner dans le cadre du parc", a fait savoir le Moussa Bocar Thiam, précisant que la délégation Marocaine qui a l'expérience de gérer de grands parcs a été séduit par la qualité du parc de technologies numérique du Sénégal.



Toujours au chapitre de la gestion et l'exploitation du PTN Sénégal qui envisage de générer plus de 30 emplois, le ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, Moussa Bocar Thiam renseigne qu'il y a des procédures publiques qui seront faites pour que l'entreprise soit exploitée par les meilleurs profils qu'ils soient nationaux ou internationaux. "Nous allons bientôt le mettre en service dans quelques semaines et dans le cadre de l'exploitation. Comme le Président Macky Sall nous l'a instruit nous voulons faire de ce parc une vitrine pour l'Afrique de l'Ouest", a conclu le ministre devant son hôte, Khalid SAFIR, directeur général de la caisse de dépôt et gestion du Maroc.