PÈLERINAGE 2023 - Vers une mutualisation de la communauté du Hajj … Moctar Diallo et collaborateurs vers une révolution du secteur avec le FAPO

Une rencontre initiée par un comité de pilotage pour regrouper la communauté Hajj au sein d’une entité dénommée FAPO ( Fédération des regroupements des Acteurs du Pèlerinage et de la Oumra) a été déroulée ce week-end à Dakar sous la présence de plusieurs acteurs privés du pèlerinage. Cela, en réponse aux « changements profonds observés en Arabie et au Sénégal » avec notamment le mise en place de portails, la traçabilité avec le bracelet électronique, etc …



Selon El Hadj Moctar Diallo, Président du FAPO, il s’était agi d’aller vers le regroupement de toutes les 28 entités existantes, histoire de mutualiser toutes les ressources et tous les moyens afin de coller au changement du paysage du Hajj. « Le gouvernement demande aux acteurs d’aller vers les grands ensembles, les mutualisations », dira Moctar Diallo qui confie que cela permettra aux pèlerins d’habiter les mêmes hôtels à Médine comme à la Mecque. Il précisera que la FAPO n’a pas pour but de remplacer ou de concurrencer les organisateurs privés ou la Direction Générale du Pèlerinage (DGP), mais plutôt de parler d’une seule voix en tant qu’interlocutrice de l’État. Il fera aussi remarquer, en passant, que les Turcs et les Tunisiens proposent, depuis un bon bout de temps, la Oumra à la carte alors que les voyagistes Sénégalais devraient pouvoir le faire.



Ce faisant, le regroupement servira d’interface entre les entités et la délégation générale du pèlerinage et ainsi éviter la relation verticale. Avant de boucler son discours, Moctar Diallo confiera toujours dans cette dynamique, que les privés qu’ils sont, devraient pouvoir aider l’État du Sénégal à construire la maison du Hajj...