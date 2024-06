PDS : Les instances du parti font peau neuve et se dirigent vers le congrès

À la suite d’un long processus de renouvellement des instances du parti, la commission a bouclé la mission qui lui avait été assignée par le secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade. Après l’installation de toutes les fédérations verticales et horizontales, la commission de vente et de renouvellement des structures remettra incessamment son rapport final à Me Wade. S’en suivra la mise en place du comité directeur et le secrétariat national, prérogatives du Secrétaire général national et le Congrès dont la date sera communiquée ultérieurement par le parti libéral.