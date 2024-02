PDF devant ses collègues députés : « Le président Macky est seul dans l’erreur… »

« C’est la souffrance des sénégalais que nous augmentons, pas la durée du mandat du président… « c’est l’avis du député et président de Serviteurs, Papa Djibril Fall qui prend parole devant la représentation nationale lors de la séance plénière ce lundi sur la dérogation concernant l’article 31 de la constitution. « Nous savons tous que la parole dans ce pays n’a plus de valeur. Aucun système n’est perfectible, mais on ne peut pas changer le jeu dans le jeu… » rappelle t-il devant ses collègues qui se disent engagés à poursuivre les débats sur la proposition de loi qui les réunit. Mais pour Papa Djibril Fall, « le gouvernement n’ayant pas fait son travail, l’assemblée doit faire au sens de la responsabilité des enjeux ».