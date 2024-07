PAPE MODOU FALL : ( Dir de l’Emploi) : «Les conditions économiques ne sont pas encore réunies pour maintenir les jeunes au pays ou les pousser à retourner à la terre »

Encore au poste à la tête de la Direction de l’Emploi, Pape Modou Fall estime qu’il reste bien des pistes à explorer pour booster le marché de l’emploi. En référence à l’actualité politico-économique , le leader politique expose à l’intention du nouveau régime trois observations qui lui semblent primordiales. Pour Pape Modou Fall, « les conditions économiques ne sont pas encore réunies au Sénégal pour retenir les jeunes qui veulent partir ». Autrement dit, selon lui, seules 02 options restent à disposition. D’abord , « renforcer la sécurité au niveau de la frontière maritime et ensuite activer le service civique national pour sensibiliser davantage les jeunes au niveau des zones de départ et des lieux d'origine des potentiels candidats à la migration ».



L’actuel Directeur de l’Emploi de préconiser la consolidation ( maintien et sauvegarde) des emplois déjà créés (formels comme non-formels) en attendant la mise en œuvre d'une nouvelle politique de jeunesse d'abord et d'emploi après. Il recommande aussi « l’élaboration d'un grand programme national pour l'autonomisation des femmes afin de réduire le taux de chômage. « Le pourcentage des femmes, dénote -t-il, est trop et tire les plus souvent le taux national de chômage vers le haut ».



L’autre stratégie à développer est , ajoute-t-il, de lutter contre la migration irrégulière. « La majorité des jeunes ne peuvent pas supporter les conditions de vie de leurs mères et/ou de leurs épouses ». Pour terminer, il martélera l’urgence de lutter contre la pauvreté et les mauvaises conditions de vie. « Les jeunes n'accepteront pas de retourner à la terre si les conditions de vie au niveau des villages et des communes rurales ne sont pas réunies ( eau potable, poste de santé, électricité et aujourd'hui accès à Internet ».