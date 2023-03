Ouverture de China Mall: le FRAPP lance une campagne contre cette enseigne.

Après les campagnes Auchan et carrefour dégage, le FRAPP comme à son habitude vient de lancer officiellement ce 27 mars 2023 une nouvelle campagne contre l’implantation récente de la grande surface China Mall.



En effet, China Mall qui a ouvert récemment ses portes, est un supermarché d’origine chinoise qui propose plusieurs rayons tel que la quincaillerie, des produits de beauté, de l’électroménager, de la vaisselles, des produits de nettoyage des meubles, etc...



Ainsi, à travers une conférence de presse et un communiqué annonçant la compagne « China Mall », le FRAPP dénonce et soutient que l’implantation de ce commerce de grande distribution a violé le decret 2018-1888 du 3 octobre 2018 qui stipule que la distance minimale à vol d’oiseau entre deux magasins de grande distribution doit être de 800 mètres.



À cet effet, le FRAPP dénonce la violation de ce décret et réclame la fermeture de ce magasin qui est implanté illégalement et de surcroît tue les petits commerces du pays.